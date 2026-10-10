दिल्ली में सख्त सुरक्षा को लेकर अभिजीत दिपके ने मोदी-शाह पर साधा निशाना
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की शुरुआत करने वाले अभिजीत दिपके ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले सरकार की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
यह रैली कथित चुनावी गड़बड़ियों के कारण मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर की जा रही है। दिपके ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंटरनेट बंद करवाकर और परिवहन सेवाओं में बाधा डालकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
दिल्ली में 25,000 जवान तैनात, इंटरनेट निलंबित
दिल्ली में 25,000 पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। शहर में अतिरिक्त नाकेबंदी भी लगाई गई है और निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, उन्होंने पुराने उल्लंघनों और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका का हवाला दिया था। लेकिन दिपके का कहना है कि विरोध प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है।