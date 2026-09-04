RSS से जुड़े संगठन ने राजस्थान में CJP के स्कूल अभियान का विरोध जताया

ABRSM के राज्य संगठन मंत्री उमराव लाल वर्मा ने हमले की निंदा की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्कूलों से जुड़ी समस्याओं को राजनीतिक अभियानों के बजाय शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ही सुलझाना चाहिए।

संगठन खुद 'हमारा विद्यालय, हमारा तीर्थ' नाम से एक पहल चला रहा है। इस पहल के तहत शिक्षकों और अभिभावकों की मदद से करीब 10,000 संस्थानों में बुनियादी ढांचा सुधारने और छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने जैसे काम किए जा रहे हैं। वे ऐसे नए नियमों का भी समर्थन करते हैं, जो स्कूलों में बाहरी लोगों के दखल को कम करते हैं। उनका मानना है कि इससे पढ़ाई का माहौल शांत और केंद्रित बना रहता है।