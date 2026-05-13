ईरान के विदेश मंत्री आएंगे दिल्ली, BRICS से स्थिरता की गुहार

अराघची ने BRICS देशों के बीच सहयोग का आह्वान किया

अराघची का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात (UAE) यात्रा से ठीक पहले हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि भारत वेस्ट एशिया में अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ा रहा है।

भारत आने से पहले, अराघची ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की थी। इस बातचीत में उन्होंने हाल ही के हमलों पर चर्चा की और अमेरिका व इजरायल पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने BRICS देशों से अपील की कि वे मिलकर काम करें ताकि इलाके में स्थिरता बनी रहे। वहीं, भारत ने अपने जहाजों पर हुए हमलों पर चिंता जताई। हालांकि, ईरान ने भारत को भरोसा दिलाया है कि इतने तनाव के बावजूद, दोनों देशों का संयुक्त चाबहार परियोजना तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ती रहेगी।