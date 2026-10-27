त्योहारों में महंगाई का झटका: घी, मक्खन, दही के दाम बढ़े

तमिलनाडु की सरकारी डेयरी कंपनी आविन ने अपने उत्पादों जैसे घी, मक्खन, दही, लस्सी और कुकीज के दाम बढ़ा दिए हैं।

मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार बनने के बाद यह पहली बार है जब आविन ने कीमतों में बढ़ोतरी की है।

ये नई दरें 28 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। चूंकि ये बढ़ोतरी दिवाली से ठीक पहले हुई है, तो त्योहारों की आपकी खरीदारी पर इसका थोड़ा असर पड़ सकता है और वो थोड़ी महंगी हो सकती है।