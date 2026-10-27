त्योहारों में महंगाई का झटका: घी, मक्खन, दही के दाम बढ़े

त्योहारों में महंगाई का झटका: घी, मक्खन, दही के दाम बढ़े
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तमिलनाडु की सरकारी डेयरी कंपनी आविन ने अपने उत्पादों जैसे घी, मक्खन, दही, लस्सी और कुकीज के दाम बढ़ा दिए हैं।
मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार बनने के बाद यह पहली बार है जब आविन ने कीमतों में बढ़ोतरी की है।
ये नई दरें 28 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। चूंकि ये बढ़ोतरी दिवाली से ठीक पहले हुई है, तो त्योहारों की आपकी खरीदारी पर इसका थोड़ा असर पड़ सकता है और वो थोड़ी महंगी हो सकती है।
इतने महंगे हुए उत्पाद
इन बढ़ी हुई कीमतों के बाद आपको कुछ उत्पादों के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। अब 100 मिलीलीटर घी का पैकेट 80 रुपये की जगह 95 रुपये का मिलेगा। इसी तरह, 100 ग्राम मक्खन का पैकेट भी 60 रुपये से बढ़कर 70 रुपये का हो जाएगा।