मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोके जाने का दावा, 50,000 रुपये का चालान काटा

पन्नू ने आगे कहा, "3 घंटे बाद जब मान को जाने की अनुमति दी गई और वह अपना सामान वाहन में रखने के बाद जाने ही वाला था, तो अधिकारी उसके पीछे दौड़ते हुए आए और कहा कि वे 'ऊपर से भारी दबाव' में थे। क्या कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह हवाई अड्डे पर 3 घंटे तक हिरासत में रखा गया है? क्या कभी किसी मुख्यमंत्री को 50,000 रुपये का चालान जारी कर अपमानित किया गया है?"