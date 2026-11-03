जोशीमठ त्रासदी स्थल पर AAIB अधिकारी अचानक बीमार, SDRF ने जोखिम उठाकर बचाया

उत्तराखंड के जोशीमठ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच कर रहे एक विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) अधिकारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस हादसे में एक पायलट और कर्नाटक के 5 तीर्थयात्रियों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटनास्थल से वापस लौटते समय अधिकारी को असहज महसूस हुआ और उनकी तबीयत बिगड़ गई। गोपेश्वर पुलिस कंट्रोल रूम को शाम करीब 7 बजे इसकी सूचना मिली, जिसके बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) तुरंत हरकत में आया और अधिकारी को बचाने के लिए रवाना हो गया।