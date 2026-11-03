जोशीमठ त्रासदी स्थल पर AAIB अधिकारी अचानक बीमार, SDRF ने जोखिम उठाकर बचाया
उत्तराखंड के जोशीमठ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच कर रहे एक विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) अधिकारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस हादसे में एक पायलट और कर्नाटक के 5 तीर्थयात्रियों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटनास्थल से वापस लौटते समय अधिकारी को असहज महसूस हुआ और उनकी तबीयत बिगड़ गई। गोपेश्वर पुलिस कंट्रोल रूम को शाम करीब 7 बजे इसकी सूचना मिली, जिसके बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) तुरंत हरकत में आया और अधिकारी को बचाने के लिए रवाना हो गया।
चाई गांव में हुए हादसे की जांच जारी
SDRF की टीम ने खराब रास्तों और मुश्किल भरे इलाके से होते हुए AAIB अधिकारी को सुरक्षित पांडुकेश्वर पहुंचाया। इस बीच चाई गांव में हुए इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह जानने के लिए जांच अभी भी चल रही है। हादसे वाले दिन मौसम काफी खराब था। बद्रीनाथ से उड़ानें दोपहर तक रद्द कर दी गई थीं। हालांकि, उस दिन पहले एक हेलीकॉप्टर सुरक्षित उड़ चुका था, लेकिन ट्रांस एविएशन का दूसरा हेलीकॉप्टर देहरादून लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।