25 अक्टूबर से बंद होगा मुंबई हवाई अड्डे का टर्मिनल 1, आपकी यात्रा पर क्या असर?

असल री-बिल्डिंग का काम जनवरी 2027 में शुरू होगा। तब तक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से चालू हो चुका होगा।

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भरोसा दिलाया है कि इस बदलाव के बाद एयरलाइंस को अपने उड़ानों के स्लॉट नहीं गंवाने पड़ेंगे।

इस दौरान, कुछ घरेलू उड़ानें टर्मिनल 2 पर शिफ्ट हो सकती हैं, वहीं कुछ इंटरनेशनल रूट्स नवी मुंबई से चलेंगे। अकासा एयर ने तो इस बदलाव के तहत अपनी कुछ उड़ानों को शिफ्ट करना शुरू भी कर दिया है।