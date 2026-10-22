राजकोट सिविल अस्पताल में बुजुर्ग महिला खींच रही स्ट्रेचर, वायरल वीडियो ने खोली व्यवस्था की पोल

वीडियो के ऑनलाइन वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया है। अस्पताल के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उन्होंने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और स्ट्रेचर सेवा मुहैया कराने वाली एजेंसी को नोटिस भी जारी किया है।

अस्पताल अब कड़े नियम बनाने और स्टाफ की बेहतर तैनाती करने पर विचार कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो। यह मामला बताता है कि मरीजों को सही और समय पर मदद मिलना कितना जरूरी है, खासकर उन सरकारी अस्पतालों में जहां हर वक्त भीड़ रहती है।