राजकोट सिविल अस्पताल में बुजुर्ग महिला खींच रही स्ट्रेचर, वायरल वीडियो ने खोली व्यवस्था की पोल
राजकोट के सिविल अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक 70 साल की बुजुर्ग महिला खुद स्ट्रेचर खींचने में जुटी हुई दिख रही हैं।
स्ट्रेचर पर उनका एक रिश्तेदार मौजूद है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला को अस्पताल के कर्मचारियों से कोई मदद नहीं मिल रही है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को मिलने वाली सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
अस्पताल ने जांच बैठाई, स्ट्रेचर एजेंसी को भेजा नोटिस
वीडियो के ऑनलाइन वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया है। अस्पताल के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उन्होंने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और स्ट्रेचर सेवा मुहैया कराने वाली एजेंसी को नोटिस भी जारी किया है।
अस्पताल अब कड़े नियम बनाने और स्टाफ की बेहतर तैनाती करने पर विचार कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो। यह मामला बताता है कि मरीजों को सही और समय पर मदद मिलना कितना जरूरी है, खासकर उन सरकारी अस्पतालों में जहां हर वक्त भीड़ रहती है।