बेंगलुरु मेट्रो में रिकॉर्डिंग मामला: महिला ने दिखाई हिम्मत, पुलिस ने दर्ज की FIR
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बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में सौपिका नाम की एक महिला ने मेट्रो में एक शख्स को उन्हें बिना इजाजत रिकॉर्ड करते हुए पकड़ा और उसका सामना किया। सौपिका ने उस शख्स से हुई अपनी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें वह पहले तो उन्हें फिल्माने से इनकार कर रहा था। बाद में उन्होंने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला। ट्रेन के रुकते ही वह शख्स अपना फोन लेकर भाग निकला, जबकि पास में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे।
बेंगलुरु पुलिस ने दर्ज की FIR
सौपिका का वीडियो वायरल होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने वीडियो में दिख रहे शख्स से मिलते-जुलते कुछ लोगों को पहचान लिया है और अब उसकी तलाश की जा रही है।