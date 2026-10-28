बेंगलुरु मेट्रो में रिकॉर्डिंग मामला: महिला ने दिखाई हिम्मत, पुलिस ने दर्ज की FIR

बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में सौपिका नाम की एक महिला ने मेट्रो में एक शख्स को उन्हें बिना इजाजत रिकॉर्ड करते हुए पकड़ा और उसका सामना किया। सौपिका ने उस शख्स से हुई अपनी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें वह पहले तो उन्हें फिल्माने से इनकार कर रहा था। बाद में उन्होंने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला। ट्रेन के रुकते ही वह शख्स अपना फोन लेकर भाग निकला, जबकि पास में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे।