'शुद्धिकरण' के नाम पर महिला से हैवानियत, बजरंग दल पर मारपीट और धर्मांतरण का आरोप

पुलिस ने इस मामले में रणजीत दोलुई और मदन मन्ना समेत कम से कम 13 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों में FIR दर्ज की है।

शिकायत में बताया गया है कि हमलावरों ने महिला को पीट-पीटकर बेहोश कर दिया था, उसकी नाबालिग बेटी को यौन उत्पीड़न की धमकियां दी गईं और अन्य महिलाओं पर भी हमला किया गया। साथ ही, उनके 20,000 रुपये भी चोरी हो गए। पीड़ित परिवारों ने बताया है कि वे अब अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पुलिस के पास न जाने की धमकी भी दी गई थी।