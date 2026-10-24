'शुद्धिकरण' के नाम पर महिला से हैवानियत, बजरंग दल पर मारपीट और धर्मांतरण का आरोप
पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में एक महिला ने आरोप लगाया है कि 18 अक्टूबर को बजरंग दल से जुड़े कुछ लोगों ने जबरन "शुद्धिकरण" के नाम पर उसे पीटा और उसके कपड़े उतार दिए। इस हमले का मकसद दुर्गा पूजा के दौरान उसके परिवार और दो अन्य परिवारों पर ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का दबाव बनाना था।
महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि उन लोगों ने "हम पर प्रभु यीशु मसीह में अपनी आस्था छोड़ने का दबाव बनाया।" इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार बेहद डरे हुए और सहमे हुए हैं।
कम से कम 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
पुलिस ने इस मामले में रणजीत दोलुई और मदन मन्ना समेत कम से कम 13 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों में FIR दर्ज की है।
शिकायत में बताया गया है कि हमलावरों ने महिला को पीट-पीटकर बेहोश कर दिया था, उसकी नाबालिग बेटी को यौन उत्पीड़न की धमकियां दी गईं और अन्य महिलाओं पर भी हमला किया गया। साथ ही, उनके 20,000 रुपये भी चोरी हो गए। पीड़ित परिवारों ने बताया है कि वे अब अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पुलिस के पास न जाने की धमकी भी दी गई थी।