दक्षिण सूडान से लौटी केरलम की महिला में मिले इबोला के संभावित लक्षण, देश में बढ़ी चौकसी देश Jun 18, 2026

दक्षिण सूडान से लौटी केरलम की एक 52 वर्षीय महिला को इबोला जैसे संभावित लक्षणों के साथ कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। उसे बुखार, बदन दर्द और गले में खराश हुई तो पहले वह पाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन बुधवार को बेहतर इलाज के लिए उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।