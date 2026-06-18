दक्षिण सूडान से लौटी केरलम की महिला में मिले इबोला के संभावित लक्षण, देश में बढ़ी चौकसी

दक्षिण सूडान से लौटी केरलम की महिला में मिले इबोला के संभावित लक्षण, देश में बढ़ी चौकसी
दक्षिण सूडान से लौटी केरलम की एक 52 वर्षीय महिला को इबोला जैसे संभावित लक्षणों के साथ कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। उसे बुखार, बदन दर्द और गले में खराश हुई तो पहले वह पाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन बुधवार को बेहतर इलाज के लिए उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।
डॉक्टरों ने जांच के लिए नमूने लिए
डॉक्टरों ने बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए मरीज के नमूने लिए हैं और जांच शुरू कर दी है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने बताया कि वह युगांडा के रास्ते सूडान से अकेले भारत आई हैं। उन्हें अभी आइसोलेशन में रखा गया है और मेडिकल टीम हर अपडेट के लिए तैयार है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने तेज की इबोला की निगरानी
भारत में भले ही अभी तक इबोला का कोई भी पुख्ता मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अफ्रीका में फैल रहे इसके प्रकोपों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी बढ़ा दी है और प्रभावित इलाकों से आने वाले यात्रियों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जा रही है।