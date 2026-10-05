कालमासेरी: नौकरी के झांसे में फंसाकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म, ICU में भर्ती; 2 आरोपी गिरफ्तार

अपने पति को पूरी घटना बताने के बाद पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक श्रीरज और जिथू नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारियों के मुताबिक, एक और महिला के भी इस घिनौनी घटना में शामिल होने की बात सामने आ रही है। पुलिस फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और घटना के पूरे क्रम को समझने की कोशिश में जुटी है।