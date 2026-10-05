कालमासेरी: नौकरी के झांसे में फंसाकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म, ICU में भर्ती; 2 आरोपी गिरफ्तार
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केरलम के कालमासेरी में 2 अक्टूबर को एक महिला को स्पा मैनेजर की नौकरी का झांसा दिया गया। आरोप है कि इसके बाद उसे नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। आरोपियों ने कथित तौर पर महिला का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था। महिला की हालत गंभीर होने की वजह से वह इस समय ICU में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है।
पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
अपने पति को पूरी घटना बताने के बाद पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक श्रीरज और जिथू नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारियों के मुताबिक, एक और महिला के भी इस घिनौनी घटना में शामिल होने की बात सामने आ रही है। पुलिस फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और घटना के पूरे क्रम को समझने की कोशिश में जुटी है।