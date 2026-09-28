हैदराबाद: पत्नी ने वजन से किया वार, सोते हुए पति की गई जान

हैदराबाद में रविवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक महिला ने कथित तौर पर अपने सोते हुए पति की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, एक बहस के बाद रामदेवी ने अपने पति स्रिनवास के गले पर वजन मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। यह जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ यहां रहता था। बताया जा रहा है कि परिवार के मामलों को लेकर इनके बीच अक्सर कहासुनी होती थी। ये लोग करीब 6 महीने से इस इलाके में रह रहे थे।