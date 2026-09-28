हैदराबाद: पत्नी ने वजन से किया वार, सोते हुए पति की गई जान
देश
हैदराबाद में रविवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक महिला ने कथित तौर पर अपने सोते हुए पति की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, एक बहस के बाद रामदेवी ने अपने पति स्रिनवास के गले पर वजन मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। यह जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ यहां रहता था। बताया जा रहा है कि परिवार के मामलों को लेकर इनके बीच अक्सर कहासुनी होती थी। ये लोग करीब 6 महीने से इस इलाके में रह रहे थे।
रामदेवी और बेटे ने खुद को पुलिस के हवाले किया
घटना के बाद रामदेवी और उनके बेटे ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जांच अधिकारी इस घटना की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सिर्फ पारिवारिक झगड़ों को ही एकमात्र वजह नहीं मान रहे, बल्कि सभी संभावित पहलुओं को देख रहे हैं। इस दिल दहला देने वाले मामले पर कोई भी नतीजा निकालने से पहले हर बारीक पहलू की जांच की जा रही है।