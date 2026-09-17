देवर संग भागी महिला को ससुरालवालों ने पीटा, पुलिस जांच में जुटी
तेलंगाना के ऐलापुर गांव में एक महिला पर उसके ससुरालवालों ने कथित तौर पर हमला कर दिया है। यह महिला 2 सितंबर को अपने देवर के साथ वापस लौटी थी। दरअसल, महिला और उसका देवर 24 अगस्त, 2026 को घर से भाग गए थे। तब महिला के पति ने थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। दोनों 2 सितंबर को जब वापस लौटे, तो उन्होंने पुलिस को बताया कि वे अपनी मर्जी से साथ गए थे।
जाति पंचायत के दावों को पुलिस ने खारिज किया
उनके लौटते ही घर में हंगामा हो गया। ससुरालवालों ने कथित तौर पर महिला के साथ मारपीट की। हालांकि, कुछ वायरल वीडियो में यह दावा किया गया था कि जाति पंचायत ने महिला को सजा दी है, लेकिन पुलिस ने इस बात से साफ इनकार किया है।
पुलिस ने बताया कि महिला पर हमले के इस मामले की जांच चल रही है। मेटपल्ली सबडिवीजन के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) ए रामुलु ने कहा कि जांच में जो भी सबूत मिलेंगे, उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
यह घटना इस बात को फिर से सामने लाती है कि अपनी मर्जी से घर छोड़ने जैसे मामलों में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर चिंताएं अब भी बनी हुई हैं।