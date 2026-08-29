चेन्नई हवाई अड्डे पर महिला के पास से बरामद हुए 3 जिंदा कारतूस और मैगजीन, पुलिस ने दबोचा

चेन्नई हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह एक महिला को उस वक्त रोका गया, जब वह अपने परिवार के साथ कोच्चि जाने की तैयारी कर रही थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के अधिकारियों ने नियमित सुरक्षा जांच के दौरान महिला के कैरी-ऑन बैग की तलाशी ली। इस जांच में उसके बैग से 3 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन मिली। यह घटना सुबह करीब 6:40 बजे हुई, जब महिला को इंडिगो की फ्लाइट 6E-5394 से उड़ान भरनी थी।