लखनऊ: गेमिंग कर्ज में फंसे लड़के ने रची खुद के अपहरण की साजिश, परिवार से मांगे 5 लाख रुपये

किशोर को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई थी। इस चक्कर में परिवार पहले ही 70,000 रुपये का नुकसान झेल चुका था। जब उस पर 50,000 रुपये का और कर्ज चढ़ गया, तो उसके माता-पिता ने फिर से उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उसकी इस हरकत से घर में सभी को बेवजह की घबराहट और तनाव हुआ। पुलिस ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सुरक्षित ढूंढ लिया और बाद में परिवार को इस बारे में बताया गया।