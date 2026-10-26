लखनऊ: गेमिंग कर्ज में फंसे लड़के ने रची खुद के अपहरण की साजिश, परिवार से मांगे 5 लाख रुपये

लखनऊ: गेमिंग कर्ज में फंसे लड़के ने रची खुद के अपहरण की साजिश, परिवार से मांगे 5 लाख रुपये
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लखनऊ में एक 17 साल के लड़के ने ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज चुकाने के लिए अपने ही परिवार से 5 लाख रुपये की फिरौती मांगने की कोशिश की( उसने खुद का अपहरण बताकर परिवार को डरावने मैसेज भेजे। इतना ही नहीं, अपनी मौत की झूठी खबर भी फैला दी। इस दौरान वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं छिपा हुआ था। परेशान परिवार ने जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो पुलिस ने उसे सुरक्षित ढूंढ निकाला.
ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज से जूझ रहा था किशोर
किशोर को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई थी। इस चक्कर में परिवार पहले ही 70,000 रुपये का नुकसान झेल चुका था। जब उस पर 50,000 रुपये का और कर्ज चढ़ गया, तो उसके माता-पिता ने फिर से उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उसकी इस हरकत से घर में सभी को बेवजह की घबराहट और तनाव हुआ। पुलिस ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सुरक्षित ढूंढ लिया और बाद में परिवार को इस बारे में बताया गया।