दिल्ली में कुर्सी छूने पर नाबालिग ने दूसरे किशोर को मारी गोली, AIIMS में कराया गया भर्ती देश May 28, 2026

दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक 17 साल के लड़के को गोली मार दी गई। वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था, तभी किसी बात पर जाेरदार बहस छिड़ गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी भी नाबालिग है। झगड़ा तब शुरू हुआ, जब किसी ने पीड़ित की कुर्सी छू दी थी। थोड़ी देर बाद आरोपी फिर लौटा और उसने पीड़ित को गोली मार दी। गोली मारने के बाद वो तुरंत मौके से फरार हो गया।