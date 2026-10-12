खजुराहो रेलवे स्टेशन पर मधुमक्खियों का वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला, कई यात्री हुए घायल
खजुराहो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को तब एक मुश्किल भरे हालात का सामना करना पड़ा, जब वहां खड़ी वंदे भारत ट्रेन के A-2 कोच पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में करीब दर्जन भर यात्री घायल हो गए। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब प्लेटफॉर्म पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान मधुमक्खियों का एक छत्ता हिल गया। उस समय हजरत निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन में सवार होने का इंतजार कर रहे यात्री अचानक मधुमक्खियों के इस हमले से घबरा गए और बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे।
रेलवे ने शुरू की जांच
हालात इतने खराब हो गए कि कुछ यात्रियों ने मधुमक्खियों से बचने के लिए खुद को ट्रेन के टॉयलेट में बंद कर लिया, लेकिन फिर भी वे डंक से नहीं बच पाए। कई लोगों को मधुमक्खियों के काटने से सूजन आ गई और वहां चारों तरफ घबराहट फैल गई। एक बुजुर्ग महिला तो इस पूरी घटना से बहुत परेशान हो गईं। यात्रियों ने ट्रेन स्टाफ से मदद मांगी, लेकिन ऐसी भयानक स्थिति में वे भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। रेलवे प्रशासन ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस जांच में यह पता लगाया जाएगा कि आखिर मधुमक्खियां अचानक क्यों भड़कीं और इस घटना में कितने यात्री घायल हुए।