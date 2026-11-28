दिल्ली में JeM से जुड़ा संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है

गुजरात के बाद अब दिल्ली में JeM से जुड़ा संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

लेखन भारत शर्मा 07:55 pm Nov 28, 202607:55 pm

क्या है खबर?

दिल्ली पुलिस की विशेष शखा ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से कथित संबंध रखने वाले एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि आरोपी की भर्ती सोशल मीडिया के जरिए की गई थी। अब पुलिस इस बात की गहन जांच कर रही है कि क्या दिल्ली से पकड़े गए इस संदिग्ध का संबंध हाल ही में गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) द्वारा गिरफ्तार किए गए 22 वर्षीय जैश संदिग्ध से है।