NEET-UG दोबारा परीक्षा: पुणे में मोबाइल के साथ पकड़ी गई छात्रा, पुलिस ने बचाया
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पुणे में NEET-UG दोबारा परीक्षा के दौरान अन्ना साहेब मगर कॉलेज में एक छात्रा के पास मोबाइल फोन मिला। जब उससे पूछताछ की गई, तो वह सीढ़ी से कूदने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत रोक लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे समझाया और काउंसलिंग भी दी। इस घटना के बाद भी अधिकारियों ने बताया कि पुणे के सभी केंद्रों पर परीक्षा शांति से संपन्न हुई।
स्क्रू की वजह से बजा मेटल डिटेक्टर
तलाशी के दौरान मशीन बज उठी और एक महिला पुलिसकर्मी को सतर्क कर दिया, लेकिन छात्रा ने बताया कि शायद यह उसके शरीर के अंदर पहले हुई किसी सर्जरी में लगे स्क्रू की वजह से ऐसा हो रहा है। इसके बाद जब उसकी निजी तलाशी ली गई, तो सब कुछ ठीक निकला और वह परीक्षा कक्ष में चली गई। बाद में उसके बेंच पर मोबाइल फोन मिला, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर ही उसके माता-पिता को बुला लिया गया।