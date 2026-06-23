NEET-UG दोबारा परीक्षा: पुणे में मोबाइल के साथ पकड़ी गई छात्रा, पुलिस ने बचाया

स्क्रू की वजह से बजा मेटल डिटेक्टर

तलाशी के दौरान मशीन बज उठी और एक महिला पुलिसकर्मी को सतर्क कर दिया, लेकिन छात्रा ने बताया कि शायद यह उसके शरीर के अंदर पहले हुई किसी सर्जरी में लगे स्क्रू की वजह से ऐसा हो रहा है। इसके बाद जब उसकी निजी तलाशी ली गई, तो सब कुछ ठीक निकला और वह परीक्षा कक्ष में चली गई। बाद में उसके बेंच पर मोबाइल फोन मिला, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर ही उसके माता-पिता को बुला लिया गया।