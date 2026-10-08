ट्रेन में असम की छात्रा की रहस्यमयी मौत: आखिरी बातचीत में कहा था-असहज महसूस हो रहा

आंध्र प्रदेश में एक डांस इवेंट में शामिल होने के बाद डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस से सफर कर रही असम की 20 साल की एक छात्रा मलयपुरम के पास मृत पाई गई। 6 अक्टूबर को उसका अपने परिवार से संपर्क टूट गया था।

उसने परिवार को बताया था कि उसे अपने आसपास कुछ लोगों से असहज महसूस हो रहा है। जब ट्रेन के S2 कोच में उसका बैग मिला, तो उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद तलाश शुरू हुई और फिर उसका शव मिला।