बिहार: खाकी का सपना संजोए युवती पर जानलेवा हमला, प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर घोंपा चाकू
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बिहार के मुजफ्फरपुर में 22 साल की एक युवती, जो पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रही थी, मंगलवार को उस पर एक शख्स ने हमला कर दिया। वह शख्स कई हफ्तों से युवती का पीछा कर रहा था और युवती ने उसे ठुकरा दिया था।
जब युवती ने विरोध किया, तो उसने उस पर अपने प्यार का इजहार करने का दबाव बनाया।
पीछा करने वाले ने युवती को चाकू मारा, FIR दर्ज
युवती वहां से किसी तरह बचकर अपने घर पहुंची, लेकिन वह शख्स उसके पीछे-पीछे आ गया और उसके सिर में चाकू मार दिया। जब युवती ने मदद के लिए शोर मचाया, तो आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए।
युवती ने उस शख्स पर बलात्कार और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल, युवती का इलाज चल रहा है और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।