बिहार: खाकी का सपना संजोए युवती पर जानलेवा हमला, प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर घोंपा चाकू

युवती वहां से किसी तरह बचकर अपने घर पहुंची, लेकिन वह शख्स उसके पीछे-पीछे आ गया और उसके सिर में चाकू मार दिया। जब युवती ने मदद के लिए शोर मचाया, तो आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए।

युवती ने उस शख्स पर बलात्कार और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल, युवती का इलाज चल रहा है और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।