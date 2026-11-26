बिहार: विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में सांप ने डाला खलल, देखें वीडियो
लेखन Manoj Panchal
बिहार के लादमा में विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी पहले से ही बड़े जोर-शोर से चल रही थी। तभी अचानक एक सांप वहां घुस आया और सबकी नजरें उसी पर टिक गईं।
यह नजारा वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, जो अब ऑनलाइन खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में मेहमान इधर-उधर भागते नजर आ रहे थे, तभी एक समझदार शख्स ने फुर्ती से सांप को पंडाल से बाहर निकाल दिया।
अनंत सिंह ने शादी में 5 लाख मेहमानों को बुलाया
यह कोई आम शादी नहीं थी। अनंत सिंह ने इस शादी में करीब 5 लाख मेहमानों को दावत दी थी। उन्होंने मेहमानों के लिए एक हेलीपैड भी बनवाया और तो और एक घुड़दौड़ का मैदान भी तैयार करवाया, हालांकि कुछ स्थानीय दिक्कतों के कारण इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सका।
दूल्हे ऋषिकेश कुमार, जो कि MBA ग्रेजुएट हैं और एक CRPF कमांडेंट के बेटे हैं, उन्हें तिलक समारोह में एक लैंड रोवर डिफेंडर गाड़ी और सोने के गहने उपहार में मिले।
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