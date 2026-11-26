यह कोई आम शादी नहीं थी। अनंत सिंह ने इस शादी में करीब 5 लाख मेहमानों को दावत दी थी। उन्होंने मेहमानों के लिए एक हेलीपैड भी बनवाया और तो और एक घुड़दौड़ का मैदान भी तैयार करवाया, हालांकि कुछ स्थानीय दिक्कतों के कारण इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

दूल्हे ऋषिकेश कुमार, जो कि MBA ग्रेजुएट हैं और एक CRPF कमांडेंट के बेटे हैं, उन्हें तिलक समारोह में एक लैंड रोवर डिफेंडर गाड़ी और सोने के गहने उपहार में मिले।