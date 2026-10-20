10 दिन से लापता 6 साल की मासूम का नहीं लगा सुराग, पुलिस के लिए बनी पहेली

तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के ऑलंपुंडी गांव की छह साल की एक बच्ची 12 अक्टूबर की सुबह से लापता है। पुलिस ने उसकी तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ रखा है। 7 खास टीमें बनाई गई हैं जो जंगल और तालाब जैसे इलाकों की खाक छान रही हैं। CCTV फुटेज खंगाली जा रही है और लगभग 600 मोबाइल फोन नंबरों पर भी नजर रखी जा रही है, लेकिन बच्ची का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।