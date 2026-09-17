मुंबई-नासिक हाईवे पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत, 2 मासूम बच्चे भी नहीं बचे
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मुंबई-नासिक हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में जायसवाल परिवार के 5 सदस्यों की जान चली गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। यह दुखद घटना अटागांव के पास हुई, जब परिवार एक धार्मिक समारोह से लौटकर अपने घर जा रहा था और उनकी कार एक लावारिस ट्रक से टकरा गई।
परिवार के 6 सदस्य घायल, 2 की हालत गंभीर
परिवार के 6 अन्य सदस्य भी घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, यह हादसा तेज रफ्तार और ड्राइवर के गाड़ी से नियंत्रण खो देने के कारण हुआ होगा।
इस घटना के बाद हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था, हालांकि कुछ देर बाद यातायात सामान्य हो पाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, ताकि हादसे की असल वजह का पता लगाया जा सके।