नोएडा अग्निकांड: बस के 19 बार चालान कटे, ड्राइवर-कंडक्टर हिरासत में

इस बस पर पहले से ही 19 ट्रैफिक चालान थे, जिनकी कुल रकम 1.75 लाख रुपये बनती थी। इन चालानों में नाबालिग ड्राइवर का इस्तेमाल करने और जून 2025 से लागू हुए ईंधन बदलने और रेट्रोफिटिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन जैसे मामले शामिल थे।

इतना ही नहीं, लोगों ने कई बार बस के तेज इंजन की आवाज और रंग-रोगन के मेल न खाने को लेकर भी शिकायतें की थीं, लेकिन इन सब के बावजूद बस लगातार सड़कों पर दौड़ रही थी।

अब पुलिस ने बस के चालक और परिचालक दोनों को हिरासत में ले लिया है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है कि आखिर यह बड़ी लापरवाही कहां हुई।