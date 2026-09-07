TVK मंत्री के काफिले की कार ने ली 26 वर्षीय युवक की जान, ड्राइवर गिरफ्तार

हादसे के समय जगदेश्वरी सरकारी गाड़ी में सवार थीं। उनके पीछे एक एस्कॉर्ट गाड़ी चल रही थी और फिर उनकी निजी कार थी। पुलिस ने अब कार को जब्त कर लिया है और ड्राइवर चिन्ना अग्नि को गिरफ्तार कर लिया है। चिन्ना अग्नि पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 106(1) के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने और लापरवाही से मौत का कारण बनने का आरोप लगाया गया है। पुलिस यह पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है कि आखिर हुआ क्या था।