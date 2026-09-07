TVK मंत्री के काफिले की कार ने ली 26 वर्षीय युवक की जान, ड्राइवर गिरफ्तार
तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की मंत्री जगदेश्वरी के की बताई जा रही एक कार से चेन्नई के पास एक दुखद हादसा हुआ है। इस हादसे में 26 साल के इरैयनबु की जान चली गई। आरोप है कि 7 सितंबर तड़के मंत्री की निजी कार ने उनकी दोपहिया गाड़ी को टक्कर मार दी थी।
यह हादसा चेन्नई के पास कटंकुलथुर जंक्शन पर तब हुआ, जब मंत्री विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए अपने काफिले के साथ जा रही थीं।
चिन्ना अग्नि गिरफ्तार, मंत्री की कार जब्त
हादसे के समय जगदेश्वरी सरकारी गाड़ी में सवार थीं। उनके पीछे एक एस्कॉर्ट गाड़ी चल रही थी और फिर उनकी निजी कार थी। पुलिस ने अब कार को जब्त कर लिया है और ड्राइवर चिन्ना अग्नि को गिरफ्तार कर लिया है। चिन्ना अग्नि पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 106(1) के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने और लापरवाही से मौत का कारण बनने का आरोप लगाया गया है। पुलिस यह पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है कि आखिर हुआ क्या था।