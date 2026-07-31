व्हॉट्सऐप पर 5 प्रतिशत मुनाफे का लालच, रिटायर्ड अफसर ने गंवाए 2.23 करोड़ रुपये

शुरुआत में थोड़ा मुनाफा दिखने पर उन्होंने और ज्यादा कमाई के चक्कर में और पैसे लगाते गए। लेकिन, जब उन्होंने 1.85 करोड़ रुपये निकालने की कोशिश की, तो धोखेबाजों ने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। इसके बाद उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की गई।

पहले सर्विस फीस के नाम पर 62 लाख रुपये मांगे गए और फिर कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए 37 लाख रुपये की मांग की गई। तब उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उन्होंने असली कंपनी से संपर्क किया, जहां पता चला कि यह पूरा मामला ही फर्जी है। पुलिस ने धोखाधड़ी और IT एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है।