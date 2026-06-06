कुनो राष्ट्रीय उद्यान में दशकों बाद दिखा दुर्लभ करकल, संरक्षण की बड़ी जीत

करकल की खासियतें, संरक्षण की स्थिति और खतरे

करकल मध्यम आकार की जंगली बिल्लियां होती हैं, जो अपने गुच्छेदार कानों और छोटी पूंछ के लिए जानी जाती हैं। भले ही इन्हें 'लीस्ट कंसर्न' की सूची में रखा गया है, फिर भी इन्हें रहने की जगह खत्म होने और शिकार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। करकल के इस तरह दिखाई देने को 'प्रोजेक्ट चीता' जैसे वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों की बड़ी जीत माना जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने भी इसका स्वागत करते हुए कहा कि जंगलों और जीवों का संरक्षण वाकई असरदार होता है।