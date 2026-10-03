डोडा मेडिकल कॉलेज में बुर्का विवाद गहराया: भड़कीं नर्स इंटर्न, काम बंद
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डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की नर्सिंग इंटर्न ने विरोध प्रदर्शन किया है। उन्हें गायनेकोलॉजी विभाग के लेबर रूम में बुर्का न पहनने के लिए कहा गया था।
यह मामला तब और बढ़ा जब कथित तौर पर एक इंटर्न को बुर्का पहनने की वजह से वहां से जाने को कहा गया। इसके बाद अन्य इंटर्न ने अपनी ड्यूटी का बहिष्कार कर दिया और विरोध में प्रदर्शन करने लगीं।
अस्पताल ने स्वच्छता को बताया वजह, जांच समिति गठित
अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि यह ड्रेस कोड स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण (इन्फेक्शन कंट्रोल) के लिए है। उनका मकसद किसी की धार्मिक मान्यताओं को निशाना बनाना नहीं है।
इस घटना की जांच के लिए अब एक 7 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है। वहीं, इस मामले पर स्थानीय नेताओं ने भी अपनी बात रखी है। कुछ नेताओं का कहना है कि हिजाब पहनना उनका निजी चुनाव है और संविधान इसकी इजाजत देता है।