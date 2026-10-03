डोडा मेडिकल कॉलेज में बुर्का विवाद गहराया: भड़कीं नर्स इंटर्न, काम बंद

अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि यह ड्रेस कोड स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण (इन्फेक्शन कंट्रोल) के लिए है। उनका मकसद किसी की धार्मिक मान्यताओं को निशाना बनाना नहीं है।

इस घटना की जांच के लिए अब एक 7 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है। वहीं, इस मामले पर स्थानीय नेताओं ने भी अपनी बात रखी है। कुछ नेताओं का कहना है कि हिजाब पहनना उनका निजी चुनाव है और संविधान इसकी इजाजत देता है।