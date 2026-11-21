पुरुषों के लिए धोती के साथ अंगवस्त्रम, कुर्ता-पायजामा या फिर ऐसे फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहनने होंगे जो पारंपरिक परिधान के मानकों के अनुरूप हों। महिलाओं से साड़ी, हाफ-साड़ी (लहंगा-ओढ़नी) या दुपट्टे के साथ चूड़ीदार पहनने के लिए कहा गया है। दर्शन और अर्जित सेवा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए शॉर्ट्स, टी-शर्ट और स्लीवलेस टॉप पहनने की मनाही है। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक, इस कदम का मकसद परंपरा का सम्मान करना और मंदिर की आध्यात्मिक गरिमा बनाए रखना है।