सिंहाचलम मंदिर में 1 दिसंबर से नो शॉर्ट्स-टी-शर्ट, दर्शन के लिए लागू हुआ नया ड्रेस कोड
आंध्र प्रदेश के सिंहाचलम श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में 1 दिसंबर से दर्शन और अलग-अलग अर्जित सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को नए ड्रेस कोड का पालन करना होगा। मंदिर ने आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से जानकारी देने के लिए सूचना बोर्ड लगाने के साथ ही एक जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया है।
सिंहाचलम मंदिर ने बताई पारंपरिक पोशाक की जानकारी
पुरुषों के लिए धोती के साथ अंगवस्त्रम, कुर्ता-पायजामा या फिर ऐसे फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहनने होंगे जो पारंपरिक परिधान के मानकों के अनुरूप हों। महिलाओं से साड़ी, हाफ-साड़ी (लहंगा-ओढ़नी) या दुपट्टे के साथ चूड़ीदार पहनने के लिए कहा गया है। दर्शन और अर्जित सेवा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए शॉर्ट्स, टी-शर्ट और स्लीवलेस टॉप पहनने की मनाही है। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक, इस कदम का मकसद परंपरा का सम्मान करना और मंदिर की आध्यात्मिक गरिमा बनाए रखना है।