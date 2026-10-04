बुलेट ट्रेन की उड़ान को पंख: साबरमती पर 480 मीटर के पुल का काम पूरा

इंजीनियरों ने 76 मीटर तक के लंबे स्पैन का इस्तेमाल किया, ताकि नदी तल पर खंभों की संख्या कम हो सके। इसके अलग-अलग हिस्सों को साइट पर ही बनाया गया, ताकि क्वालिटी सबसे अच्छी रहे। गुजरात में कुल 21 नदी पुल बनने हैं, जिनमें से 18 पुल पहले ही पूरे हो चुके हैं। इस कदम से मुंबई-अहमदाबाद प्रोजेक्ट अब हकीकत के और करीब आ गया है।