नागपुर: वीडियो कॉल पर प्रेमिका ने दी जान, बॉयफ्रेंड पर शादी से मुकरने और तस्वीरें लीक करने का आरोप
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नागपुर में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करते हुए अपनी जान दे दी। उनका रिश्ता काफी समय से चल रहा था, पर अब उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थीं।
लड़के ने परिवार के दबाव में आकर उससे शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन उसने यह बात लड़की को नहीं बताई। इस वजह से लड़की को बहुत दुख हुआ और उसे लगा कि उसे धोखा दिया गया है।
तस्वीरें लीक करने की धमकी का आरोप
महिला के परिवार ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने शादी के लिए पूछना जारी रखा तो वह उसकी निजी तस्वीरें लीक कर देगा। इस धमकी ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी थी।
पुलिस ने लड़के के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस दुखद घटना में भावनात्मक शोषण की क्या भूमिका रही होगी।