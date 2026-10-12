केरल: वायनाड में छात्रों को ले जा रही मिनीबस पलटी, 2 की जान गई
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मांड्या यूनिवर्सिटी के पोस्टग्रेजुएट छात्रों को ले जा रही एक मिनीबस सोमवार सुबह केरल के वायनाड में पलट गई। इस भीषण हादसे में दो लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए।
सोमवार तड़के वायनाड के सुलतान बाथेरी में सुबह करीब 1:45 बजे यह दुर्घटना हुई। मिनीबस में 13 छात्रों के साथ एक रसोइया और ड्राइवर सवार थे।
दो मृतकों की हुई पहचान, जांच जारी
हादसे के बाद, स्थानीय लोग और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने मृतकों की पहचान कर ली है। ड्राइवर रंजीत और मैसूर के रहने वाले भरत इस हादसे का शिकार हुए हैं। दोनों मृतक कर्नाटक के निवासी थे। फिलहाल, दुर्घटना किस वजह से हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है।