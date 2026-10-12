केरल: वायनाड में छात्रों को ले जा रही मिनीबस पलटी, 2 की जान गई

हादसे के बाद, स्थानीय लोग और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने मृतकों की पहचान कर ली है। ड्राइवर रंजीत और मैसूर के रहने वाले भरत इस हादसे का शिकार हुए हैं। दोनों मृतक कर्नाटक के निवासी थे। फिलहाल, दुर्घटना किस वजह से हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है।