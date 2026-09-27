महाराष्ट्र के पालघर में 3.6 तीव्रता का भूकंप, कोई हताहत नहीं
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शनिवार की देर रात महाराष्ट्र के पालघर जिले में 3.6 तीव्रता का हल्का भूकंप आया। इसका केंद्र तलसरी के पास करीब 5 किलोमीटर की गहराई पर था। गनीमत रही कि इसमें किसी के घायल होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
अधिकारी हालात पर नजर रख रहे
स्थानीय अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं और लोगों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है। जिले की आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख विवेकानंद कदम ने सभी लोगों को शांत रहने और भूकंप से बचने के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इन सावधानियों का पालन करना जरूरी है।