महाराष्ट्र: हिंगोली में फिर आया भूकंप का झटका, कोई हताहत नहीं
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शनिवार सुबह महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 3.3 तीव्रता का एक मामूली भूकंप आया। इसका केंद्र औंदा नागनाथ तहसील के गढाला गांव में था। स्थानीय लोगों ने एक हल्का झटका और कुछ देर के लिए घबराहट महसूस की, पर गनीमत रही कि इसमें किसी को कोई चोट नहीं आई और न ही किसी तरह का कोई नुकसान हुआ।
भूकंप के बाद अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की
पिछले 6 सालों में हिंगोली के इलाकों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसी जुलाई में आए एक तेज भूकंप ने कुछ घरों में दरारें डाल दी थीं। एक अक्टूबर को पास के इलाके में भी एक और हल्का झटका महसूस किया गया था।
इन घटनाओं के बाद, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही, उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया है कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी स्थिति पूरी तरह सुरक्षित है।