महाराष्ट्र: हिंगोली में फिर आया भूकंप का झटका, कोई हताहत नहीं

पिछले 6 सालों में हिंगोली के इलाकों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसी जुलाई में आए एक तेज भूकंप ने कुछ घरों में दरारें डाल दी थीं। एक अक्टूबर को पास के इलाके में भी एक और हल्का झटका महसूस किया गया था।

इन घटनाओं के बाद, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही, उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया है कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी स्थिति पूरी तरह सुरक्षित है।