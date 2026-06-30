फिरोजाबाद में काल बना पेड़: ई-रिक्शा को कुचलकर ली 5 की जान, 3 घायल

फंसे हुए यात्रियों को निकाला गया

हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल तुरंत भारी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा। उन्होंने मलबे में फंसे यात्रियों को बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। हालांकि, 5 यात्रियों गजेंद्र (28), हरेष पाल (59), विष्णु (20), अमन (17) और गंगा सिंह (65) को बचाया नहीं जा सका और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 3 घायल यात्रियों को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस और प्रशासन इस घटना की जांच कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि यह हादसा कैसे हुआ। बचाव अभियान के चलते सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया था।