गुवाहाटी स्टेशन पर महिला से छेड़छाड़: हिम्मत दिखाकर बनाया वीडियो, अब सुरक्षा पर बड़ा सवाल
गुवाहाटी के कामाख्या रेलवे स्टेशन पर एक महिला अपने किसी रिश्तेदार को विदा करने गई थी, तभी एक शख्स उनके साथ गलत हरकतें करने लगा। महिला ने चुपचाप उस आदमी का वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह आदमी लगातार महिला को घूर रहा था और अपनी शॉर्ट्स में हाथ डालकर उसे असहज कर रहा था। जब उस शख्स को पता चला कि उसका वीडियो बन रहा है, तो वह कुछ देर के लिए वहां से चला गया, लेकिन ट्रेन के आने तक वह वापस लौट आया। यह वीडियो शेयर करते हुए महिला ने बताया कि वह घटना बहुत डरावनी थी और कहा कि उस समय उन्हें कितना अजीब और डरा हुआ महसूस हुआ।
वायरल वीडियो के बाद महिलाओं की सुरक्षा पर बहस छिड़ी
यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इसे 65,000 से ज्यादा बार देखा गया, जिसके बाद सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर तरफ गुस्सा और बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उस युवक की हरकत की जमकर आलोचना की। इस घटना के बाद से अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि सार्वजनिक स्थानों को सभी के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, कैसे और सुरक्षित बनाया जाए, ताकि कोई भी बिना डर के कहीं भी आ-जा सके।