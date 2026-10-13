हरिद्वार में प्रेमी के साथ गई पत्नी को वापस लाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कई घंटों तक उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश की। रात काफी गहराने के बाद, आखिरकार वह खुद ही टावर से नीचे उतर गया। इस पूरी घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे निजी परेशानियां कभी-कभी सार्वजनिक जगहों पर अपना रंग दिखा देती हैं। साथ ही इससे यह भी पता चला कि प्रशासन अगर समय रहते कार्रवाई करे, तो ऐसे हालात को बिगड़ने से रोका जा सकता है।