हरिद्वार में प्रेमी के साथ गई पत्नी को वापस लाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

हरिद्वार में प्रेमी के साथ गई पत्नी को वापस लाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक
देश
हरिद्वार के शिवालिक नगर में मंगलवार को एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने कहा कि जब तक उसकी पत्नी को उसके पास वापस नहीं लाया जाता, वह नीचे नहीं उतरेगा। दरअसल, उसकी पत्नी अपने प्रेमी से साथ घर छोड़कर चली गई थी। आसपास के लोगों ने इस पूरे नजारे को देखा और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी।
पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद युवक को उतारा
पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कई घंटों तक उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश की। रात काफी गहराने के बाद, आखिरकार वह खुद ही टावर से नीचे उतर गया। इस पूरी घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे निजी परेशानियां कभी-कभी सार्वजनिक जगहों पर अपना रंग दिखा देती हैं। साथ ही इससे यह भी पता चला कि प्रशासन अगर समय रहते कार्रवाई करे, तो ऐसे हालात को बिगड़ने से रोका जा सकता है।