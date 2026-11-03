बेंगलुरु में चेन झपटने की कोशिश नाकाम: महिला ने दिखाया दम, भीड़ ने लुटेरे को दबोचा
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बेंगलुरु के इंदिरा नगर में प्रभु राज नाम के एक व्यक्ति ने एक महिला की सोने की चेन झपटने की कोशिश की। जब महिला ने इसका विरोध किया तो वह उसे धमकाने लगा। यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बीच-बचाव किया और राज को पकड़ लिया। उन्होंने महिला को बचाया और फिर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया।
महिला सुरक्षित, पुलिस जांच कर रही
पुलिस ने बताया कि इस घटना में महिला को कोई चोट नहीं आई है। पुलिस अब राज के बैकग्राउंड और उसकी मानसिक सेहत की जांच कर रही है, जिसमें डिप्रेशन जैसी समस्याओं की भी पड़ताल की जाएगी।