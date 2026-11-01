चेन्नई हवाई अड्डे पर मलेशियाई महिला के 'खाने' से 1.71 करोड़ रुपये का गांजा जब्त

चेन्नई एयरपोर्ट पर शनिवार को कुआलालंपुर से आई एक महिला को 4,877 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। उसने यह नशीला पदार्थ अपने खाने के पैकेट में छिपा रखा था।

कस्टम अधिकारियों को इस बारे में पहले ही गुप्त सूचना मिल चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने सामान की सघन जांच की और गांजे की यह बड़ी खेप बरामद की। महिला को तुरंत एयरपोर्ट पर ही धर दबोचा गया।