जज के बेटे में मर्सिडीज से व्यक्ति को उड़ाया, अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे पिता

पहले नाबालिग लड़के पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगा था और उसे तुरंत जमानत भी मिल गई। बहुत से लोगों ने इसे बहुत हल्की कार्रवाई बताया। लोगों के विरोध और आलोचना के बाद, पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत जज को भी आरोपी के रूप में शामिल किया।

केरल के गृह मंत्री ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जमानत देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब यह मामला जिला क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है।