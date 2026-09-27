समृद्धि एक्सप्रेसवे पर XUV-ट्रक की टक्कर, 3 लोगों की मौत

मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर शनिवार रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें नासिक से जालना जा रहे एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। शुरुआती जांच के मुताबिक, महिंद्रा XUV चला रहे प्रतीक जगदाले को गाड़ी चलाते समय झपकी आ गई होगी, जिसके बाद उनकी गाड़ी एक चलते हुए कंटेनर ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में प्रतीक की पत्नी श्रेया पांडे और उनके 3 साल के बच्चे की भी मौत हो गई।