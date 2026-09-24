कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु ने 20 TMC पानी पर ठोका दावा, कर्नाटक ने सूखे को ठहराया जिम्मेदार

सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहे एक बड़े विवाद पर सुनवाई हुई है। तमिलनाडु का कहना है कि कर्नाटक उनकी 'पुरवाई' फसल, जो कि देर से बोई जाने वाली खरीफ फसल है, के लिए जरूरी पानी रोक रहा है।

उनका दावा है कि उन्हें 20 TMC पानी की कमी हो रही है। कर्नाटक इस बात से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि पानी की कमी सिर्फ 16 TMC की है और इस कम सप्लाई के लिए सूखे को जिम्मेदार ठहराया है।