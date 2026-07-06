जम्मू के भगवती नगर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ 5,794 श्रद्धालुओ का जत्था
जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से सोमवार सुबह 5,794 श्रद्धालुओं का एक और बड़ा जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 1,200 से ज्यादा महिलाएं, करीब 600 साधु और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी और काफिलों को सुबह 3:10 बजे से 3:45 बजे के बीच रवाना किया गया। बता दें कि 3 जुलाई से अब तक करीब 60,000 श्रद्धालु प्रसिद्ध गुफा मंदिर की यात्रा कर चुके हैं।
तीर्थयात्री नुनवान और बालटाल रास्तों का कर रहे इस्तेमाल
तीर्थयात्री दो मुख्य रास्तों से बेस कैंप जा रहे हैं। अनंतनाग के पारंपरिक और लंबे नुनवान-पहलगाम रास्ते से करीब 3,490 श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं, वहीं गंदरबल के छोटे लेकिन चढ़ाई वाले बालटाल रास्ते से 2,300 से ज्यादा तीर्थयात्री आगे बढ़ रहे हैं। यह यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को खत्म होगी। ऊंचाई पर बना यह पवित्र मंदिर हर साल हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है, जो अपनी आस्था और मुश्किल चढ़ाई के बावजूद यहां आते हैं।