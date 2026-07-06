जम्मू के भगवती नगर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ 5,794 श्रद्धालुओ का जत्था

तीर्थयात्री नुनवान और बालटाल रास्तों का कर रहे इस्तेमाल

तीर्थयात्री दो मुख्य रास्तों से बेस कैंप जा रहे हैं। अनंतनाग के पारंपरिक और लंबे नुनवान-पहलगाम रास्ते से करीब 3,490 श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं, वहीं गंदरबल के छोटे लेकिन चढ़ाई वाले बालटाल रास्ते से 2,300 से ज्यादा तीर्थयात्री आगे बढ़ रहे हैं। यह यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को खत्म होगी। ऊंचाई पर बना यह पवित्र मंदिर हर साल हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है, जो अपनी आस्था और मुश्किल चढ़ाई के बावजूद यहां आते हैं।