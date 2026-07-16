5,000 भक्तों का जत्था अमरनाथ रवाना, 3.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
देश
अमरनाथ यात्रा के लिए गुरुवार सुबह जम्मू से एक और बड़ा जत्था रवाना हुआ। इसमें 5,201 श्रद्धालु शामिल थे। कश्मीर की मशहूर गुफा की ओर बढ़ते हुए श्रद्धालुओं के हौसले बुलंद थे। उनके होंठों पर 'बम बम भोले' की गूंज सुनाई दे रही थी।
इस साल 2 जुलाई को शुरू हुई 57 दिन की यह यात्रा अब तक 3.25 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच चुकी है।
अमरनाथ यात्री 2 काफिलों में बंटे
इस जत्थे में पुरुष, महिलाएं, साधु, साध्वियां, बच्चे और एक ट्रांसजेंडर श्रद्धालु भी शामिल थे। तीर्थयात्रियों को 2 अलग-अलग काफिलों में बांटा गया। एक काफिला सुबह 3 बजे बालटाल के लिए रवाना हुआ, वहीं दूसरा सुबह 3:30 बजे पहलगाम की ओर निकला।
यह यात्रा 28 अगस्त को पूरी हो जाएगी। भगवान शिव की हिमालयी गुफा तक की यह पैदल यात्रा हिंदू धर्म के लिए एक बेहद खास और आध्यात्मिक आयोजन है।