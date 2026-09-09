कश्मीर में 7,000 कश्मीरी पंडितों का निजी डेटा लीक, आतंकियों की धमकी से फैला खौफ
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लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक समूह ने घाटी में काम कर रहे करीब 7,000 कश्मीरी पंडित PM पैकेज कर्मचारियों को धमकी दी है। इस समूह ने उनसे कहा है कि वे अपनी नौकरी छोड़ दें, वरना उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
उनकी मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उनके निजी फोन नंबर, घर के पते और वाहनों के पंजीकरण की जानकारी कथित तौर पर ऑनलाइन लीक कर दी गई। इस घटना के बाद से सभी कर्मचारी खौफ में जी रहे हैं।
कश्मीरी पंडित समुदाय ने सुरक्षा जांच की मांग की
एक महीने के भीतर समुदाय को मिली यह 5वीं धमकी है। इससे कर्मचारियों और एक्टिविस्टों को सुरक्षा व्यवस्था की ढिलाई पर गहरी चिंता सता रही है। कई लोगों के पास अभी तक रहने के लिए ठीक से घर नहीं है और न ही उनके पास सुरक्षित आने-जाने के लिए कोई साधन है।
सबा कौल ने अधिकारियों से मांग की है कि इस डेटा लीक की जांच की जाए और सुरक्षा के इंतज़ाम तुरंत मज़बूत किए जाएं।