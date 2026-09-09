कश्मीर में 7,000 कश्मीरी पंडितों का निजी डेटा लीक, आतंकियों की धमकी से फैला खौफ

लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक समूह ने घाटी में काम कर रहे करीब 7,000 कश्मीरी पंडित PM पैकेज कर्मचारियों को धमकी दी है। इस समूह ने उनसे कहा है कि वे अपनी नौकरी छोड़ दें, वरना उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

उनकी मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उनके निजी फोन नंबर, घर के पते और वाहनों के पंजीकरण की जानकारी कथित तौर पर ऑनलाइन लीक कर दी गई। इस घटना के बाद से सभी कर्मचारी खौफ में जी रहे हैं।