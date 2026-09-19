ग्रेटर नोएडा: फुटपाथ पर छात्रों को रौंदने वाला बेकाबू चालक गिरफ्तार

इस हादसे में गौरव का पैर टूट गया, जबकि आयुष, कृष और मोहित को हल्की चोटें आईं। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए गाड़ी का पता लगाया और ड्राइवर मनीष को गिरफ्तार कर लिया। मनीष अब पुलिस हिरासत में है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। DCP ने कहा बताया, "एक व्यक्ति घायल हुआ है, जबकि 3 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। गाड़ी चलाने वाला एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए काम करता है। पहली नजर में सामने आया है कि यह घटना तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुई है। इस मामले में आगे की जांच और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।"