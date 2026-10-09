सिवान में शर्मनाक वारदात: शव से नकाबपोश ने चुराई सोने की चेन, वीडियो में हुआ कैद
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बिहार के सिवान के मॉडल सदर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नकाबपोश चोर ने आरती देवी के शव से सोने की चेन चुरा ली। आरती देवी की मौत सांप के काटने से हुई थी।
7 अक्टूबर को हुई इस घटना का वीडियो तेजी से ऑनलाइन फैल गया। खुलेआम हुई इस चोरी को देखकर हर कोई हैरान है।
पुलिस फुटेज के सहारे चोरी की जांच में जुटी
पुलिस इस चोरी की जांच में जुट गई है। उन्होंने CCTV फुटेज और दर्ज की गई FIR के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अस्पताल से चोरी की खबरें पहले भी आती रही हैं, जिससे यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।
अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वे इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और चोर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।