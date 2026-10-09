सिवान में शर्मनाक वारदात: शव से नकाबपोश ने चुराई सोने की चेन, वीडियो में हुआ कैद

पुलिस इस चोरी की जांच में जुट गई है। उन्होंने CCTV फुटेज और दर्ज की गई FIR के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अस्पताल से चोरी की खबरें पहले भी आती रही हैं, जिससे यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वे इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और चोर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।