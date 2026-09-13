दिल्ली: गांधी नगर इलाके में अचानक झुकने लगी चार मंजिला इमारत, लोगों को बाहर निकाला

पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने पड़ोस के घरों के बीच बन चुकी दरारें दिखाईं और सवाल उठाया कि आखिर बिना ठीक से जांच-पड़ताल के ये ऊंचीं इमारतें कैसे बन गईं। उन्होंने असुरक्षित और अवैध ढांचों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। यह घटना कुछ दिन पहले दिल्ली में हुए एक और इमारत हादसे के बाद आई है। इसके चलते राजधानी के घनी आबादी वाले इलाकों में पुरानी और खतरनाक इमारतों पर ध्यान और बढ़ गया है।